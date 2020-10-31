Белоруссия опустила «железный занавес» на границах

Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства, сообщается на официальном сайте пограничной службы. Такая мера принята для предотвращения распространения коронавируса.

Речь идет о пересечении границы в автодорожных пунктах пропуска республики, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и в речных портах, отмечается в сообщении.

Данное ограничение не коснется россиян, следующих через Белоруссию транзитом в Россию, и водителей, выполняющих международные перевозки. Также запрет не распространяется на тех, кто прибывает в страну через национальный аэропорт Минск.

Кроме этого, пересекать границу Белоруссии без ограничений смогут иностранные граждане, имеющие дипломатические и служебные паспорта, главы и члены официальных делегаций, члены экипажей судов внутреннего водного транспорта и поездных бригад.

Запрет не касается тех, кто является супругами, родителями или детьми граждан Белоруссии, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории республики, а также тех, кто имеет разрешение на работу в стране.