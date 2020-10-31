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Белоруссия опустила «железный занавес» на границах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Andrew Milligan sumo / Attribution License

Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства, сообщается на официальном сайте пограничной службы. Такая мера принята для предотвращения распространения коронавируса.

Речь идет о пересечении границы в автодорожных пунктах пропуска республики, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и в речных портах, отмечается в сообщении.

Данное ограничение не коснется россиян, следующих через Белоруссию транзитом в Россию, и водителей, выполняющих международные перевозки. Также запрет не распространяется на тех, кто прибывает в страну через национальный аэропорт Минск.

Кроме этого, пересекать границу Белоруссии без ограничений смогут иностранные граждане, имеющие дипломатические и служебные паспорта, главы и члены официальных делегаций, члены экипажей судов внутреннего водного транспорта и поездных бригад.

Запрет не касается тех, кто является супругами, родителями или детьми граждан Белоруссии, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории республики, а также тех, кто имеет разрешение на работу в стране.

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Топ комментариев

k051173

Цитатаназвав политика «тварью»а назвал ли он УБИЙЦУ тварью? соответственно вопрос - кто же ТВАРЬ???

Бревно в глазу

"чеченец, имеющий статус беженца, отрезал голову педагогу" не дали ельцин (и его приемник) дожать хабибоподобных.

fiopan

чё он вообще несёт, пусть поставит себя на место президента Франции для начала.

partpa125

Пинка под зад, начать очистку с Франции, пусть басурмане в своих аулах проживают..

Qprovessional

ну ок, назвал тварью, а что он сам предлагает тогда делать с этой ситуацией когда каждую неделю почти...