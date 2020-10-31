Злоумышленник атаковал полицейских в центре Москвы

Неизвестный напал на полицейских в центре Москвы. Мужчина нанес несколько ударов сотрудникам полиции, которые охраняли вход в здание главного управления МВД, сообщает пресс-служба СУ СК России по Москве.

«В настоящее время мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия», — отмечается в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, следствие будет просить суд заключить фигуранта дела под стражу.

По данным Telegram-канала Baza, сотрудников полиции атаковал уроженец Дагестана. Мужчина не был вооружен, но пытался выхватить у одного из полицейских пистолет.