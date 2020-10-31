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Российский миллиардер пожертвовал Италии деньги на борьбу с COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российский миллиардер и главный акционер USM Holdings Алишер Усманов пожертвовал итальянской Сардинии 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19. Бизнесмен в письме президенту Сардинии Кристиану Солинасу поблагодарил этот итальянский регион за гостеприимство.

«Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который мне оказывают на этом прекрасном острове вот уже около 30 лет, включая настоящее время. Мой скромный вклад — это меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии», — цитирует письмо Усманова издание Tiscali.

Согласно рейтингу Forbes, Алишер Усманов находится на 67-м месте в рейтинге самый богатых людей мира и входит в десятку самых богатых российских бизнесменов, его состояние оценивается в 14 миллиардов долларов. С 2012 года Усманов владеет недвижимостью в Сардинии — виллой стоимостью 35 миллионов евро.

Компания Усманова связана с запущенной этим летом российской системой маркировки лекарств. Процессом занимается ООО «Оператор-ЦРПТ», принадлежащее миллиардеру. Ряд СМИ написали, что из-за сбоев в системе маркировки осенью в российских аптеках исчезли некоторые препараты, включая антибиотики. В итоге систему отключили до конца года.

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Экономика #Деньги #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

k051173

Цитатаназвав политика «тварью»а назвал ли он УБИЙЦУ тварью? соответственно вопрос - кто же ТВАРЬ???

Бревно в глазу

"чеченец, имеющий статус беженца, отрезал голову педагогу" не дали ельцин (и его приемник) дожать хабибоподобных.

fiopan

чё он вообще несёт, пусть поставит себя на место президента Франции для начала.

partpa125

Пинка под зад, начать очистку с Франции, пусть басурмане в своих аулах проживают..

Qprovessional

ну ок, назвал тварью, а что он сам предлагает тогда делать с этой ситуацией когда каждую неделю почти...