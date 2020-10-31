Российский миллиардер пожертвовал Италии деньги на борьбу с COVID-19

Российский миллиардер и главный акционер USM Holdings Алишер Усманов пожертвовал итальянской Сардинии 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19. Бизнесмен в письме президенту Сардинии Кристиану Солинасу поблагодарил этот итальянский регион за гостеприимство.

«Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который мне оказывают на этом прекрасном острове вот уже около 30 лет, включая настоящее время. Мой скромный вклад — это меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии», — цитирует письмо Усманова издание Tiscali.

Согласно рейтингу Forbes, Алишер Усманов находится на 67-м месте в рейтинге самый богатых людей мира и входит в десятку самых богатых российских бизнесменов, его состояние оценивается в 14 миллиардов долларов. С 2012 года Усманов владеет недвижимостью в Сардинии — виллой стоимостью 35 миллионов евро.

Компания Усманова связана с запущенной этим летом российской системой маркировки лекарств. Процессом занимается ООО «Оператор-ЦРПТ», принадлежащее миллиардеру. Ряд СМИ написали, что из-за сбоев в системе маркировки осенью в российских аптеках исчезли некоторые препараты, включая антибиотики. В итоге систему отключили до конца года.