США увидели риски второй холодной войны с Россией

США из-за действий президента Дональда Трампа практически со всеми странами мира находится во враждебных отношениях, а с Россией и Китаем балансирует на грани второй холодной войны, заявил бывший американский госсекретарь Джордж Шульц.

«Мы приближаемся к ситуации второй холодной войны в наших отношениях с Китаем и Россией. Опора на военные угрозы при минимальных дипломатических усилиях — или вообще без них — является наиболее заметной чертой наших отношений с государствами», — цитирует бывшего дипломата ТАСС.

Шульц, который возглавлял Госдепартамент с 1982 по 1989 год, подчеркнул, что Вашингтон испортил отношения даже с близкими союзниками в Европе и в Азии. Страна фактически отказалась от дипломатии, сменив ее на военные угрозы. В результате во всем мире наблюдаются антиамериканские настроения.

По мнению бывшего дипломата, на устранение недоверия в отношениях с союзниками США потребуются многие годы. Политик призвал доказать партнерам, что США разделяют с ними одни демократические ценности, а противникам показать способность к совместной деятельности для устранения глобальных проблем.