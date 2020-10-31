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США увидели риски второй холодной войны с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

США из-за действий президента Дональда Трампа практически со всеми странами мира находится во враждебных отношениях, а с Россией и Китаем балансирует на грани второй холодной войны, заявил бывший американский госсекретарь Джордж Шульц.

«Мы приближаемся к ситуации второй холодной войны в наших отношениях с Китаем и Россией. Опора на военные угрозы при минимальных дипломатических усилиях — или вообще без них — является наиболее заметной чертой наших отношений с государствами», — цитирует бывшего дипломата ТАСС.

Шульц, который возглавлял Госдепартамент с 1982 по 1989 год, подчеркнул, что Вашингтон испортил отношения даже с близкими союзниками в Европе и в Азии. Страна фактически отказалась от дипломатии, сменив ее на военные угрозы. В результате во всем мире наблюдаются антиамериканские настроения.

По мнению бывшего дипломата, на устранение недоверия в отношениях с союзниками США потребуются многие годы. Политик призвал доказать партнерам, что США разделяют с ними одни демократические ценности, а противникам показать способность к совместной деятельности для устранения глобальных проблем.

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Топ комментариев

k051173

Цитатаназвав политика «тварью»а назвал ли он УБИЙЦУ тварью? соответственно вопрос - кто же ТВАРЬ???

Бревно в глазу

"чеченец, имеющий статус беженца, отрезал голову педагогу" не дали ельцин (и его приемник) дожать хабибоподобных.

fiopan

чё он вообще несёт, пусть поставит себя на место президента Франции для начала.

partpa125

Пинка под зад, начать очистку с Франции, пусть басурмане в своих аулах проживают..

Qprovessional

ну ок, назвал тварью, а что он сам предлагает тогда делать с этой ситуацией когда каждую неделю почти...