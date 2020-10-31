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Умер актер Шон Коннери

Источник:
BBC
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Шотландский актер Шон Коннери
Фото: Stuart Crawford / CC BY-SA 3.0

Шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. В кино его прославила роль агента 007 Джеймса Бонда.

Коннери за свою карьеру снялся в более чем 70 картинах, в этом списке — семь кинолент про агента британских спецслужб Джеймса Бонда, которые считаются классическими.

Среди других заметных фильмов с участием Шона Коннери — «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме «Неприкасаемые» Коннери удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус». Свою актерскую карьеру он завершил в 2003 году.

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