Умер актер Шон Коннери

Шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. В кино его прославила роль агента 007 Джеймса Бонда.

Коннери за свою карьеру снялся в более чем 70 картинах, в этом списке — семь кинолент про агента британских спецслужб Джеймса Бонда, которые считаются классическими.

Среди других заметных фильмов с участием Шона Коннери — «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

Sean Connery, Oscar Winner and James Bond Star, Dies at 90 https://t.co/qqd1fJaoUx — Variety (@Variety) October 31, 2020

За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме «Неприкасаемые» Коннери удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус». Свою актерскую карьеру он завершил в 2003 году.