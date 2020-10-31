Россия назвала условие оказания помощи Армении

Москва окажет поддержку Еревану, если боевые столкновения начнутся на территории Армении, говорится заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства. Документ обнародован после просьбы премьер-министра Армении Никола Пашиняна о помощи, с которой он обратился к президенту Владимиру Путину.

Решение принято в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, подписанном 29 августа 1997 года. Москва при этом подтвердила приверженность союзническим обязательствам в отношениях с Ереваном.

«Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга», — отмечается в сообщении.

Российское ведомство также призвало стороны нагорно-карабахского конфликта незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. С 26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, однако Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Ранее Пашинян обратился к Путину с просьбой определить формы поддержки по обеспечению безопасности страны. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении армянского МИД.