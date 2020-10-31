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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия назвала условие оказания помощи Армении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Москва окажет поддержку Еревану, если боевые столкновения начнутся на территории Армении, говорится заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства. Документ обнародован после просьбы премьер-министра Армении Никола Пашиняна о помощи, с которой он обратился к президенту Владимиру Путину.

Решение принято в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, подписанном 29 августа 1997 года. Москва при этом подтвердила приверженность союзническим обязательствам в отношениях с Ереваном.

«Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга», — отмечается в сообщении.

Российское ведомство также призвало стороны нагорно-карабахского конфликта незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. С 26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, однако Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Ранее Пашинян обратился к Путину с просьбой определить формы поддержки по обеспечению безопасности страны. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении армянского МИД.

Тема: Карабахский конфликт
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Топ комментариев

k051173

Цитатаназвав политика «тварью»а назвал ли он УБИЙЦУ тварью? соответственно вопрос - кто же ТВАРЬ???

Бревно в глазу

"чеченец, имеющий статус беженца, отрезал голову педагогу" не дали ельцин (и его приемник) дожать хабибоподобных.

fiopan

чё он вообще несёт, пусть поставит себя на место президента Франции для начала.

partpa125

Пинка под зад, начать очистку с Франции, пусть басурмане в своих аулах проживают..

Qprovessional

ну ок, назвал тварью, а что он сам предлагает тогда делать с этой ситуацией когда каждую неделю почти...