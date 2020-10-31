Кислородные баллоны взорвались в госпитале Челябинска

Возгорание и взрыв склада с медицинским кислородом произошли в субботу в поликлинике городской больницы №2 Челябинска, причиной инцидента стала разгерметизация кислородного баллона. Поликлиника использовалась в качестве госпиталя для коронавирусных больных.

Возникший пожар охватил два здания больницы, открытое горение ликвидировали на площади 130 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. Из здания эвакуировали 158 человек, 155 человек вывели на ближайший стадион, тяжелобольных увезли в городскую больницу №1.

<br>

Смерть двух человек в поликлинике предварительно, не связана с пожаром, сообщил журналистам губернатор региона Алексей Текслер, передает ТАСС. По его словам, пациенты умерли утром, до взрыва кислородного склада.

Пресс-служба администрации Челябинска также сообщила, что сообщения в СМИ о смерти двух пациентов в результате временного отключения кислорода после взрыва и пожара в поликлинике городской больницы № 2 Челябинска не соответствуют действительности.