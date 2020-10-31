Автомобиль загорелся на трассе в Кузбассе. ВИДЕО

Грузовой автомобиль «Газель» загорелся на дороге Р-255 в Кузбассе. Пламенем охвачена кабина грузовика, сообщил Sibnet.ru очевидец с места событий.

«В Кузбассе на дорогу по направлению к Томску загорелся автомобиль. Горит кабина, экстренные службы пока не приехали», — сообщил очевидец. Получить оперативный комментарий о происшествии в пресс-службе областных МЧС и МВД Sibnet.ru пока не удалось.