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Автомобиль загорелся на трассе в Кузбассе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: «Газель» загорелась на трассе в Кузбассе © Sibnet.ru

Грузовой автомобиль «Газель» загорелся на дороге Р-255 в Кузбассе. Пламенем охвачена кабина грузовика, сообщил Sibnet.ru очевидец с места событий.

«В Кузбассе на дорогу по направлению к Томску загорелся автомобиль. Горит кабина, экстренные службы пока не приехали», сообщил очевидец. Получить оперативный комментарий о происшествии в пресс-службе областных МЧС и МВД Sibnet.ru пока не удалось.

В прошлое воскресенье, 11 октября, в Кузбассе произошел аналогичный случай. В Ленинске-Кузнецком на улице загорелась «Газель». А в среду, 28 октября, в Новокузнецке на ходу загорелся другой отечественный автомобиль — ВАЗ. В обоих случаях никто не пострадал.

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Топ комментариев

k051173

Цитатаназвав политика «тварью»а назвал ли он УБИЙЦУ тварью? соответственно вопрос - кто же ТВАРЬ???

Бревно в глазу

"чеченец, имеющий статус беженца, отрезал голову педагогу" не дали ельцин (и его приемник) дожать хабибоподобных.

fiopan

чё он вообще несёт, пусть поставит себя на место президента Франции для начала.

partpa125

Пинка под зад, начать очистку с Франции, пусть басурмане в своих аулах проживают..

Qprovessional

ну ок, назвал тварью, а что он сам предлагает тогда делать с этой ситуацией когда каждую неделю почти...