Кадыров потребовал от Жириновского извинений

Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за свои слова по поводу высказываний чеченского лидера в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, глава республики написал об этом в Telegram.

«Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной думе. Может, тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва», — написал Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что слова Жириновского его возмутили. «Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе», — отметил он, призвал Жириновского не «заикаться» о борьбе с терроризмом.

«Пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты. Но не упоминай религию, Жириновский», — пригрозил Кадыров.

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Жириновский раскритиковал комментарии Кадырова в адрес Макрона. «Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться», — сказал лидер ЛДПР.