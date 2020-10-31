НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров потребовал от Жириновского извинений

Источник:
Sibnet.ru
489 3
Фото: © vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за свои слова по поводу высказываний чеченского лидера в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, глава республики написал об этом в Telegram.

«Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной думе. Может, тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва», — написал Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что слова Жириновского его возмутили. «Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе», — отметил он, призвал Жириновского не «заикаться» о борьбе с терроризмом.

«Пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты. Но не упоминай религию, Жириновский», — пригрозил Кадыров.

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Жириновский раскритиковал комментарии Кадырова в адрес Макрона. «Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться», — сказал лидер ЛДПР.

Еще по теме
Навальный вернется в Россию после «починки здоровья»
Путин отверг возможность нового локдауна
Кадыров поспорил с Песковым из-за полномочий
Заболевшие COVID-19 россияне получат бесплатные лекарства
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров потребовал от Жириновского извинений
•
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорных бомб
•
Кислородные баллоны взорвались в госпитале Челябинска
•
Переболевших COVID-19 поразил «боевой стресс»
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Увидеть невозможное: в небе взойдет «Голубая Луна»
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Автомобиль загорелся на трассе в Кузбассе. ВИДЕО
Сибирь 31.10.2020 17:20
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
Сибирь 31.10.2020 06:40
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
Сибирь 31.10.2020 05:57
Увидеть невозможное: в небе взойдет «Голубая Луна»
Сибирь 31.10.2020 01:26
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
7334
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
5343
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
4497
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
3602
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров потребовал от Жириновского извинений
•
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорных бомб
•
Кислородные баллоны взорвались в госпитале Челябинска
•
Переболевших COVID-19 поразил «боевой стресс»
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил игнорировать курс рубля
60
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
36
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
36
Лавров усомнился в адекватности Евросоюза
27
Кремль призвал не прикрывать экстремизм религией
25