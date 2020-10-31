Windows 10 поменяет подход к драйверам

Компания Microsoft с ноября изменит процесс получения новых драйверов в операционной системе Windows 10, об этом сообщается в официальном блоге разработчиков.

Ранее Microsoft внесла изменение, которое позволило производителям оборудования предоставлять драйверы двумя способами — вручную и автоматически. Обновления драйверов в Windows Update задействует способ, выбранный производителем.

Если драйвер будет иметь статус «вручную», то он загрузится Windows Update, однако не установится автоматически, а появится только на страничке с опциональными обновлениями. Сейчас все драйвера «десятка» устанавливает автоматически.

С 5 ноября операционная система перестанет автоматически устанавливать опциональные драйверы. Поэтому пользователям стоит быть внимательными с подключаемыми устройствами — если что-то не работает, то возможно для запуска потребуется ручной запуск драйвера.