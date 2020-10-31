Переболевших COVID-19 поразил «боевой стресс»

Тяжелая форма коронавирусной инфекции приводит к развитию посттравматического стрессового расстройства наподобие «боевого стресса», заявила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева.

«Мы уже наблюдаем психические последствия у своих пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинаций», — рассказала Караваева в интервью петербургскому изданию «Доктор Питер».

По ее словам, тяжелыми психическими расстройствами страдают 1-2% от тяжелобольных пациентов. У некоторых оно проявляется даже через полгода после выздоровления. По ее мнению, это подтверждает предположения международных исследователей, что коронавирус обладает нейротоксичностью.

«Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства», — пояснила психотерапевт, приравняв такой стресс по силе воздействия к «боевому стрессу», который возникает у людей, побывавших на войне.

Травматическое воздействие на психику пациента может оказать смерть других людей от коронавируса в больнице, постоянное общение с людьми в масках и защитных скафандрах в инфекционных отделениях, страх за свою жизнь.