НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Переболевших COVID-19 поразил «боевой стресс»

Источник:
Sibnet.ru
179 0
Фото: © пресс-служба правительства КНР

Тяжелая форма коронавирусной инфекции приводит к развитию посттравматического стрессового расстройства наподобие «боевого стресса», заявила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева.

«Мы уже наблюдаем психические последствия у своих пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинаций», — рассказала Караваева в интервью петербургскому изданию «Доктор Питер».

По ее словам, тяжелыми психическими расстройствами страдают 1-2% от тяжелобольных пациентов. У некоторых оно проявляется даже через полгода после выздоровления. По ее мнению, это подтверждает предположения международных исследователей, что коронавирус обладает нейротоксичностью.

«Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства», — пояснила психотерапевт, приравняв такой стресс по силе воздействия к «боевому стрессу», который возникает у людей, побывавших на войне.

Травматическое воздействие на психику пациента может оказать смерть других людей от коронавируса в больнице, постоянное общение с людьми в масках и защитных скафандрах в инфекционных отделениях, страх за свою жизнь.

Тема: Распространение коронавируса
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
Автобусы в Омске будут останавливать из-за нарушений масочного режима
Обнаружен новый симптом коронавируса
Новосибирские лаборатории удвоили количество тестов на COVID
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров потребовал от Жириновского извинений
•
Армения запросила помощь Путина
•
Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 800
•
Переболевших COVID-19 поразил «боевой стресс»
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Увидеть невозможное: в небе взойдет «Голубая Луна»
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
Сибирь 31.10.2020 06:40
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
Сибирь 31.10.2020 05:57
Увидеть невозможное: в небе взойдет «Голубая Луна»
Сибирь 31.10.2020 01:26
Автобусы в Омске будут останавливать из-за нарушений масочного режима
Сибирь 30.10.2020 18:20
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
7315
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
5319
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
4461
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
3568
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров потребовал от Жириновского извинений
•
Армения запросила помощь Путина
•
Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 800
•
Переболевших COVID-19 поразил «боевой стресс»
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил игнорировать курс рубля
58
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
36
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
36
Лавров усомнился в адекватности Евросоюза
27
Кремль призвал не прикрывать экстремизм религией
25