Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 800

Землетрясение на западе Турции привело к разрушению домов в провинции Измир, пострадали 804 человека, 25 граждан погибли, сообщает турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

В результате толчков повреждения получили несколько десятков зданий. В спасательных работах участвуют более 4 тысяч спасателей. Поисково-спасательные работы закончены в четырех из 17 разрушенных зданий в Измире. Продолжаются разборы еще 13 построек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей. Землетрясение также ощущалось в Греции — на острове Самос погибли двое детей, 20 пострадали.

Землетрясение магнитудой в 6,6 произошло вечером в пятницу в Эгейском море. Эпицентр залегал на глубине 16,54 километров. После землетрясения зафиксировано 296 афтершоков, 27 из которых были мощнее магнитуды 4.