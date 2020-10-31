НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Дело Ангарского маньяка разберут в «Битве экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
143 1
Фото: Неизвестен

Задание про Ангарского маньяка получат участники «Битвы экстрасенсов» в новом выпуске проектов, который покажут на ТНТ в субботу, 31 октября.

«Самый страшный серийный убийца в России — сколько человек он убил на самом деле?» — говорится в анонсе выпуска.

«Ангарский маньяк» — серийный убийца и насильник Михаил Попков. В период с 1992 по 2010 годы он убил 85 человек: 84 женщины, а также милиционера — в Иркутской области. Свои преступления он совершал главным образом в Ангарске и его окрестностях.

Выпуск «Битвы экстрасенсов» про Ангарского маньяка выйдет в субботу, 31 октября в 18.30 на канале ТНТ.

Еще по теме
Самоуверенный кузбассовец смутил Гагарину на «Голосе»
Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал
Рэпер Баста вывернет душу в ток-шоу «101 вопрос взрослому»
Первый канал не выдержал нападок на шоу «Голос»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль призвал не прикрывать экстремизм религией
•
Лукашенко пригрозил протестующим словами «мы в плен никого не берем»
•
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
•
Отправленный за решетку Ефремов выбил комфортные условия
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
Сибирь 31.10.2020 06:40
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
Сибирь 31.10.2020 05:57
Увидеть невозможное: в небе взойдет «Голубая Луна»
Сибирь 31.10.2020 01:26
Автобусы в Омске будут останавливать из-за нарушений масочного режима
Сибирь 30.10.2020 18:20
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
7269
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
5283
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
4411
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
3504
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль призвал не прикрывать экстремизм религией
•
Лукашенко пригрозил протестующим словами «мы в плен никого не берем»
•
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
•
Отправленный за решетку Ефремов выбил комфортные условия
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил игнорировать курс рубля
50
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
36
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
32
Лавров усомнился в адекватности Евросоюза
27
Кремль призвал не прикрывать экстремизм религией
25