Дело Ангарского маньяка разберут в «Битве экстрасенсов»

Задание про Ангарского маньяка получат участники «Битвы экстрасенсов» в новом выпуске проектов, который покажут на ТНТ в субботу, 31 октября.

«Самый страшный серийный убийца в России — сколько человек он убил на самом деле?» — говорится в анонсе выпуска.

«Ангарский маньяк» — серийный убийца и насильник Михаил Попков. В период с 1992 по 2010 годы он убил 85 человек: 84 женщины, а также милиционера — в Иркутской области. Свои преступления он совершал главным образом в Ангарске и его окрестностях.

Выпуск «Битвы экстрасенсов» про Ангарского маньяка выйдет в субботу, 31 октября в 18.30 на канале ТНТ.