Самоуверенный кузбассовец смутил Гагарину на «Голосе»

Музыкант из Новокузнецка Даниил Дудин выступил на слепых прослушиваниях шоу «Голос». Первой к нему повернулась Полина Гагарина, которая явно была взволнована, увидев красавца из Сибири.

30-летний Даниил Дудин исполнил песню «Starlight» группы Muse. «Я самоуверенный человек, я не буду волноваться, я уверен на 100%», — сказал перед выходом на сцену артист.

Судя по всему, уверенность молодого человека Гагарина почувствовала спиной. Певица развернулась к исполнителю, нажав кнопку головой. Когда Полина Гагарина подняла голову и увидела Дудина — то явно была смущена.

Обычно Гагарина на проекте «Голос» очень эмоционально выражает свои чувства, говорит много приятных слов исполнителям, к которым она разворачивается. В этот раз певица была непривычно молчалива и скромна.

«Я пришел стать звездой», — объяснил Дудин свое участие в проекте. Кузбассовцу нужно было выбрать себе в наставники из двух судей — Гагариной и Сергея Шнурова, который тоже к нему развернулся. Мужчина выбрал Полину Гагарину.

Уходя со сцены, Дудин обнял свою наставницу. Гагарина потупила взгляд и смущенно вернулась в свое кресло.