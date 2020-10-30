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Huawei представила 200-ваттную зарядку для смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Huawei разработала технологию сверхбыстрой зарядки мощностью 200 Вт, сообщил генеральный директор компании Ричард Ю в рамках презентации смартфонов серии Mate 40.

По словам представителя Huawei, компания успешно испытала технологии сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт и даже 200 Вт в лабораторных условиях. Однако на данной стадии наиболее оптимальной для смартфонов является 66-ваттная зарядка.

Серия Huawei Mate 40 поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Предшественники поддерживали 40-ваттную проводную и 27-ваттную беспроводную зарядку.

Быстрое зарядное устройство будет включено в розничную упаковку Huawei Mate 40, поэтому покупателям не придется покупать аксессуар отдельно.

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