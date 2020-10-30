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Объявлена новая дата выхода World of Warcraft Shadowlands

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: CubanRefugee / Attribution License

Blizzard объявила новую дату выхода дополнения Shadowlands для World of Warcraft, оно станет доступным для игроков 23 ноября, сообщение появилось в официальном Twitter компании. Первоначально предполагалось, что дополнение выйдет 27 октября.

Разработчики World of Warcraft поблагодарили пользователей за поддержку и сообщили, что разрешили все вопросы, связанные с выпуском аддона. Дополнительное время потребовалось для изменения баланса.

Shadowlands — восьмое дополнение для World of Warcraft. Действие Shadowlands будет происходить в Темных Землях, куда попадают души мертвецов, включая погибших легендарных героев.

В дополнении введут новую систему развития персонажей, максимальный уровень будет сокращен с 120-го до 60-го, представителям всех рас станет доступен класс рыцарей смерти, а на старте дополнения в игровой мир будут добавлены пять новых зон.

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