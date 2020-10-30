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Ольга Серябкина тайно вышла замуж. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © seryabkina, instagram.com/seryabkina

Бывшая солистка и автор песен Serebro Ольга Серябкина вышла замуж. В пятницу в своем Instagram певица опубликовала свадебные фото со своим избранником.

«Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное», — цитирует Серябкину канал НТВ.

Серябкина рассказала, что ее избранник — бизнесмен. Он занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей.

35-летняя Ольга Серябкина долгое время считалась завидной невестой. Ей приписывали роман с продюсером Максимом Фадеевым и рэпером Егором Кридом. Но артистка тщательно скрывала свою личную жизнь.


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xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

paramedic

Нормально, чо! Люди всю свою жизнь отстегивали государству часть заработка, государство пользовалось...