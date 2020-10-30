Ольга Серябкина тайно вышла замуж. ФОТО

Бывшая солистка и автор песен Serebro Ольга Серябкина вышла замуж. В пятницу в своем Instagram певица опубликовала свадебные фото со своим избранником.

«Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное», — цитирует Серябкину канал НТВ.

Серябкина рассказала, что ее избранник — бизнесмен. Он занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей.

35-летняя Ольга Серябкина долгое время считалась завидной невестой. Ей приписывали роман с продюсером Максимом Фадеевым и рэпером Егором Кридом. Но артистка тщательно скрывала свою личную жизнь.