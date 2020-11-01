Нерест байкальского омуля сняли на видео под водой

Видео с байкальским омулем, заходящим на нерест в реку Большой Чивыркуй, появилось в Сети. Здесь рыба будет в безопасности, эта река — заповедная зона, сообщил Sibnet.ru госинспектор опергруппы «Баргузин» Алексей Сватов.

Запрет на вылов байкальского омуля ввели в 2017 году из-за резкого сокращения поголовья и угрозы исчезновения эндемика. Сама рыба, и особенно омулевая икра считаются деликатесом. На нее до сих пор охотятся браконьеры. Правда, на территории «Заповедного Подлеморья» их почти не осталось.

«Там сложно зайти незамеченным. Вообще ситуация с браконьерством сейчас не такая, как еще три четыре года назад. Люди все-таки, большей частью, понимают. Браконьеры уже редкость», — отметил госинспектор.

В Байкале водится более 56 видов рыб. Это распространенные пресноводные окунь, елец, карась, щука. А также ценные — омуль, таймень, хариус, сиг, осетр, налим.