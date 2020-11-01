НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Нерест байкальского омуля сняли на видео под водой

Источник:
Sibnet.ru
272 0

Видео с байкальским омулем, заходящим на нерест в реку Большой Чивыркуй, появилось в Сети. Здесь рыба будет в безопасности, эта река — заповедная зона, сообщил Sibnet.ru госинспектор опергруппы «Баргузин» Алексей Сватов.

Запрет на вылов байкальского омуля ввели в 2017 году из-за резкого сокращения поголовья и угрозы исчезновения эндемика. Сама рыба, и особенно омулевая икра считаются деликатесом. На нее до сих пор охотятся браконьеры. Правда, на территории «Заповедного Подлеморья» их почти не осталось.

«Там сложно зайти незамеченным. Вообще ситуация с браконьерством сейчас не такая, как еще три четыре года назад. Люди все-таки, большей частью, понимают. Браконьеры уже редкость», — отметил госинспектор.


В Байкале водится более 56 видов рыб. Это распространенные пресноводные окунь, елец, карась, щука. А также ценные — омуль, таймень, хариус, сиг, осетр, налим.

Еще по теме
Кот «устроился» на работу в пожарную часть Бурятии
Жителям Подмосковья запретили улыбаться лисам
Гуанако привезли в омский зоопарк
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
смотреть все
Жизнь #Звери #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство выделило 24 млрд рублей на выплаты медикам
•
Россия назвала условие оказания помощи Армении
•
Белоруссия опустила «железный занавес» на границах
•
Кадыров потребовал от Жириновского извинений
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
•
Маркировка по-нашему: где застряли нужные лекарства
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Нерест байкальского омуля сняли на видео под водой
Сибирь 01.11.2020 11:29
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии
Сибирь 01.11.2020 08:46
Автомобиль загорелся на трассе в Кузбассе. ВИДЕО
Сибирь 31.10.2020 17:20
Неизвестные сгорели в заброшенном здании на Алтае
Сибирь 31.10.2020 15:55
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
7506
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
5482
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
4682
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
3797
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство выделило 24 млрд рублей на выплаты медикам
•
Россия назвала условие оказания помощи Армении
•
Белоруссия опустила «железный занавес» на границах
•
Кадыров потребовал от Жириновского извинений
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
•
Маркировка по-нашему: где застряли нужные лекарства
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил игнорировать курс рубля
63
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
36
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
36
Кремль призвал не прикрывать экстремизм религией
28
Лавров усомнился в адекватности Евросоюза
27