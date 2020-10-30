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Обнаружен новый симптом коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ряд пациентов с COVID-19 страдают от стойких кожных симптомов, выяснили американские исследователи. При этом они остаются даже после выздоровления и в некоторых случаях сохраняются несколько месяцев.

Так, симптомы в виде сыпи и крапивницы в среднем наблюдались около недели, однако максимальная продолжительность симптома составила 28 дней. Высыпания в виде чешуйчатых папул и бляшек продолжались в течение 20 дней с максимумом 70 дней, пишет EurekAlert.

Отеки пальцев ног и рук, напоминающие симптомы обморожения, продолжались примерно 10 дней, при этом у некоторых пациентов они наблюдались 130 дней. Ученые подчеркивают, что коронавирусная инфекция может вызывать необычные кожные симптомы.

Особенно часто высыпания появляются на пальцах ног. Исследователи считают, что кожа служит индикатором патологических процессов, которые могут продолжаться несколько месяцев после выздоровления.

По мнению специалистов, вирус способен провоцировать длительные воспаления в организме. В результате страдают не только легкие и кишечник, но и другие органы, а также кожа. Обнаруженные симптомы могут помочь диагностировать заболевание.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

paramedic

Нормально, чо! Люди всю свою жизнь отстегивали государству часть заработка, государство пользовалось...