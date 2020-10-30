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Новосибирцы назвали работу коллег на удаленке плохой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © IRCat / Pixabay License

Жители Новосибирска считают свою работу на удаленке эффективной, а работой коллег остались крайне недовольны, сообщила пресс-служба АО «Райфайзенбанка».

В октябре губернатор Новосибирской области рекомендовал предприятиям перевести на удаленную работу пожилых сотрудников. А ряд организаций перевел часть работник на удаленку вне зависимости от возраста.

Согласно исследованию Райффайзенбанка, чаще, чем остальные, из дома стали офисные сотрудники из Москвы (90%), Екатеринбурга (83%) и Краснодара (83%). В Новосибирске этот показатель ниже 78%.

В Новосибирске 55% респондентов уверены, что дистанционно они работают с той же эффективностью или даже более результативно, чем в офисе. Но каждый второй (45%) хочет совмещать работу в офисе и дома.

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Гораздо более строго, чем к собственной эффективности на удаленке, опрошенные относятся к качеству работы коллег. Ею недоволен в среднем 41% респондентов, причем в Новосибирске критичен к эффективности других сотрудников почти каждый второй (47%) участник опроса.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Документ содержит нормы по рабочему времени и отдыху (в том числе «право быть офлайн»), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

paramedic

Нормально, чо! Люди всю свою жизнь отстегивали государству часть заработка, государство пользовалось...