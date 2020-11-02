Новосибирская компания увеличит производство масок на 25%

Новосибирская компания «Медсклад» в условиях введения повсеместного масочного режима увеличит производство медицинских масок с 80 до 100 тысяч штук в сутки, сообщил Sibnet.ru директор организации Дмитрий Ушаков.

Роспотребнадзор в конце октября ввел в России всеобщий масочный режим, теперь средства защиты следует носить также в лифтах и на парковках. За нарушение масочного режима для граждан предусмотрена вилка штрафов от 1 до 30 тысяч рублей.

Компания «Медсклад» стала первым в Новосибирской области производителем масок в начале пандемии коронавируса. В апреле компания по упрощенной процедуре получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора, которое позволило компании выпускать именно медицинские маски.

После этого компания провела все необходимые испытания, в начале ноября отправит документы в Росздравнадзор, чтобы подтвердить качество изделий.

В феврале компания выпускала 60 тысяч штук в сутки. «Сейчас мы выпускаем 80 тысяч масок и планируем увеличить до 100 в сутки. Круглосуточно работаем», — сказал директор «Медсклада».

Увеличить производство удастся за счет установки нового оборудования на производственные станки.

Он добавил, что медицинские маски покупают государственные и частные медучреждения Новосибирской области, Минздрав региона, силовые структуры, РЖД, сети продуктовых магазинов и другие организации.

«Мы не видим смысла расширять дальше производство резко. До 100 тысяч штук увеличим и все, рынок перенасыщен, масок хватает. Много производств развернулось за последние полгода», — сказал Ушаков.