НАВЕРХ

Новосибирская компания увеличит производство масок на 25%

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Производство медицинских масок
Фото: Производство медицинских масок © Sibnet.ru

Новосибирская компания «Медсклад» в условиях введения повсеместного масочного режима увеличит производство медицинских масок с 80 до 100 тысяч штук в сутки, сообщил Sibnet.ru директор организации Дмитрий Ушаков.

Роспотребнадзор в конце октября ввел в России всеобщий масочный режим, теперь средства защиты следует носить также в лифтах и на парковках. За нарушение масочного режима для граждан предусмотрена вилка штрафов от 1 до 30 тысяч рублей.

Компания «Медсклад» стала первым в Новосибирской области производителем масок в начале пандемии коронавируса. В апреле компания по упрощенной процедуре получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора, которое позволило компании выпускать именно медицинские маски. 

После этого компания провела все необходимые испытания, в начале ноября отправит документы в Росздравнадзор, чтобы подтвердить качество изделий.

В феврале компания выпускала 60 тысяч штук в сутки. «Сейчас мы выпускаем 80 тысяч масок и планируем увеличить до 100 в сутки. Круглосуточно работаем», — сказал директор «Медсклада».

Увеличить производство удастся за счет установки нового оборудования на производственные станки.

Он добавил, что медицинские маски покупают государственные и частные медучреждения Новосибирской области, Минздрав региона, силовые структуры, РЖД, сети продуктовых магазинов и другие организации.

«Мы не видим смысла расширять дальше производство резко. До 100 тысяч штук увеличим и все, рынок перенасыщен, масок хватает. Много производств развернулось за последние полгода», — сказал Ушаков.

Еще по теме
Сотрудники «Тяжстанкогидропресс» заявили о задержке зарплаты
Маркировка по-нашему: где застряли нужные лекарства
Муниципальное предприятие в Новосибирске сливало в воду нефтепродукты
Россия построит три самых мощных в мире ледокола
смотреть все
Новосибирск #Промзона
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин привык к работе на удаленке
•
Началась четырехдневная рабочая неделя
•
Жириновский ответил на призыв Кадырова извиниться
•
Гидрометцентр спрогнозировал теплую зиму в России
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
•
Маркировка по-нашему: где застряли нужные лекарства
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дети разгромили кладбище в Омской области
Сибирь 02.11.2020 09:43
Норильск опять остался без мэра
Сибирь 02.11.2020 09:01
Новосибирская компания увеличит производство масок на 25%
Сибирь 02.11.2020 07:14
Морозы в понедельник усилятся в Восточной Сибири
Сибирь 01.11.2020 15:00
Самое популярное
Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал
4994
Самоуверенный кузбассовец смутил Гагарину на «Голосе»
4927
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
3951
Певец Alekseev оценил перепетую им песню «блатной» участницы «Голоса»
3483
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин привык к работе на удаленке
•
Началась четырехдневная рабочая неделя
•
Жириновский ответил на призыв Кадырова извиниться
•
Гидрометцентр спрогнозировал теплую зиму в России
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
•
Маркировка по-нашему: где застряли нужные лекарства
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил игнорировать курс рубля
63
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
38
РПЦ предложила учить школьников по священным текстам
32
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
31
Кремль призвал не прикрывать экстремизм религией
28