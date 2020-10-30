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Новосибирские лаборатории удвоили количество тестов на COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Лаборатории Новосибирской области делают вдове больше тестов, чем требуется по рекомендации Минздрава РФ. В ближайшее время их количество вновь увеличат, сообщил главный специалист по клинической лабораторной диагностике регионального Минздрава Илья Пикалов.

В октябре активисты потребовали отставки министра здравоохранения области, назвав одной из причин — отказ медиков отправлять больных на бесплатное тестирование на коронавирус. А к платным клиникам выстраиваются очереди.

«У нас развернуто более 15 лабораторий, которые совокупно в сутки делают 6,5-7 тысяч исследований», — объяснил Пикалов в ходе брифинга в пятницу.

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Это количество почти вдвое превышает рекомендованное Минздравом РФ. По словам Пикалова, исходя из их рекомендаций, необходимо проводить не менее 150 текстов в сутки на 100 тысяч населения. То есть в общем количестве по области — всего 4,2 тысячи ежесуточно.

Сейчас лаборатории области получили еще пять комплектов современного лабораторного оборудования для ПЦР. Это позволит увеличить количество тестов, заверил главный специалист. Но приоритет будет отдаваться тестированию пациентов ковидных госпиталей.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!