Новосибирская тест-система определит COVID за 15 минут

Новосибирская компания «Медико-биологический союз» разработала систему диагностики COVID-19, которая выявляет на месте взятия анализа — в аэропорту или машине «скорой», сообщил директор Михаил Лосев на форумеOpenBio-2020.

В новосибирской области более 15 лабораторий для тестирования на коронавирус. В сутки они делают в среднем 6, 5 – 7 тысяч исследований, что почти в два раза превышает количество исследований, рекомендованное Минздравом РФ.

«У нас находится в окончательной стадии разработки система "point of care" (анализ на месте). Небольшой приборчик, который позволяет делать сразу десять анализов. Практически в полевых условиях — в аэропорту, скорой помощи», — сказал Лосев.

Минимальное время подготовки результатов до 15 минут. Тест-система основана разновидности метода ПЦР — технологии петлевой изотермальной амплификации.

«Медико-биологический союз» после регистрации в Росздравнадзоре, запустил производство тест-систем. Когда предприятие выйдет на проектную мощность, объем составит до 500 тысяч тестов в неделю.