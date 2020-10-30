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Mary Gu закопала тело обидчика в новом клипе на песню «Астероид»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Mary Gu выпустила новый клип на песню «Астероид». В нем героиня пытается закопать тело возлюбленного в лесу.

По сюжету клипа, героиня приезжает в лес на джипе, достает из багажника тело в черном пакете, а потом роет для него могилу. В финале видео девушка передает лопату молодому человеку, который тоже приехал в лес с телом в багажнике.

«Видео носит исключительно развлекательный характер и ни в коем случае никого не призывает к насилию — все причастные к его созданию милые мирные и законопослушные граждане», — говорится титрах клипа.

Поклонники оценили уже известную песню, но клип вызвал у них недоумение. В комментариях под роликом они начали задавать вопросы по поводу смысла неожиданного видео. Многие зрители назвали клип на «Астероид» неожиданным, непонятным и недожатым.

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом