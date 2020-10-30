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Бизнес выступил против массовой установки умных счетчиков

Источник:
«Известия»
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Фото: Sibnet.ru

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в Госдуму предложение отказаться от поголовной установки умных счетчиков по учету электроэнергии в домах, говорится в документе организации, направленном в Госдуму.

По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы за свой счет, а с 1 января 2022 года все устанавливаемые счетчики должны быть «интеллектуальными».

Ассоциация предложила ввести новый подход в оснащении жилых домов счетчиками. В организации считают, что не стоит менять прибор для каждой отдельной квартиры. Стоит делать это либо во всем доме, либо не делать вовсе, полагают энергетики. Решать, в каких домах менять старые счетчики на умные, должны власти субъектов, считают в ассоциации, приводят «Известия» документ.

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Предполагалось, что расходы компаний на установку новых приборов будут окупаться за счет более точного учета электроэнергии и экономии на сверке показаний. Но, как отметили в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, поголовная установка таких приборов совершенно невыгодна, а издержки выше экономии.

По предварительным оценкам, в ближайшие 16 лет необходимо установить 45 миллионов новых счетчиков, на что потребуется от 630 миллиарда до 1,1 триллиона рублей.

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