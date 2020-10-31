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Увидеть невозможное: в небе взойдет «Голубая Луна»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: different2une / Attribution License
Редкую «Голубую Луну» можно будет наблюдать поздним вечером в субботу, 31 октября – во второе полнолуние месяца. Подобное повторится только через два с половиной года.

«Голубой Луной» называется второе полнолуние в месяце. Но на самом деле голубой цвет не имеет с явлением ничего общего, прокомментировала Sibnet.ru представитель новосибирского планетария при СГГА Виктория Дамм.

«Название "Голубая Луна" обусловлено не сменой цвета Луны, а идиоматическим выражением "Once in a Blue Moon", заимствованным из английского языка. Оно переводится как "Однажды при голубой Луне" (смысл которого – крайне редко, либо никогда)», — пояснила на собеседница.

А на самом деле Луна в этот день будет выглядеть также, как и в остальные полнолуния года, то есть будет иметь обычный, пепельно-серый цвет.

«Голубую Луну» впервые стали упоминать в литературе XVI века: это выражение использовалось в отношении какого-либо невозможного явления.

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В 1943 году в американском научно-популярном журнале «Sky & Telescope» со ссылкой на издание «Фермерского альманаха» было ошибочно опубликовано мнение, что второе полнолуние в месяце и есть «Голубая Луна». 

Еще через много лет в популярной радиопередаче это мнение повторили, поэтому многие стали считать второе полнолуние в месяце «Голубой Луной» и только в 1999 году журнал объяснил свою ошибку в статье «What's a Blue Moon?».

«Два полнолуния в одном месяце бывает не каждый год, поэтому не будет ошибкой называть событие "Голубой Луной" за счет редкости явления. Луна все же может иметь голубоватый оттенок из-за преломления света в микроскопических частицах атмосферы во время извержений вулканов или от дыма лесных пожаров, но не в этом случае», – уточнила сотрудница планетария.

Когда будет видно?

Второе полнолуние в месяце можно будет наблюдать в субботу, 31 октября, в 21.49 по новосибирскому времени (17.49 мск). Такое явление бывает в среднем каждые 2,7154 года: из-за несовпадения между календарным месяцем и периодом полной смены всех фаз Луны.

В этом году октябрьское полнолуние уникально еще потому, что оно совпадает с Хэллоуином. Если рассчитывать время полнолуний по Гринвичу, то в среднем полнолуние выпадает на этот праздник всего три-четыре раза за 100 лет. В следующий раз это случится в 2039 году, а потом в 2058, 2077 и 2096 годах.

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

k051173

Цитатаназвав политика «тварью»а назвал ли он УБИЙЦУ тварью? соответственно вопрос - кто же ТВАРЬ???

DYNAMO7294

Вот от хорошей жизни у нас пенсионеры работают. У них внуки дети, а у тех кредиты ипотеки!