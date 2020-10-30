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Суд признал итоги спорного голосования в Горсовет Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Октябрьский районный суд Новосибирска признал действительными результаты голосования по выборам в Горсовет на участке, где проигравший оппозиционер Вячеслав Якименко оспаривал победу единоросса Евгения Яковенко, говорится в сообщении пресс-службы суда. Якименко будет обжаловать это решение.

В Октябрьском районе Новосибирска после выборов в Горсовет разразился скандал: оппозиционер Вячеслав Якименко побеждал по предварительным итогам голосования, но после того, как на участок пришли курсанты военного института, единоросс Евгений Яковенко обошел его на 11 голосов. Якименко счел результат нечестным и  подал в суд.  

«Административное дело… рассмотрено, в удовлетворении требований Якименко В. Д. отказано в полном объеме», — говорится в сообщении. Причины отказа суд не указал.

Адвокат Якименко Кирилл Кузнецов сообщил Sibnet.ru, что решение суда будет обжаловано.

Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко несмотря на суд уже участвует в заседаниях Совета депутатов и недавно вошел в комиссию по этике.

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом