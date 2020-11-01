Морозы в понедельник усилятся в Восточной Сибири

Морозная погода установится в понедельник на большей части Иркутской области, Забайкалья и Бурятии, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае преимущественно без осадков. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура ночью -9… -14, по северным районам до -25 градусов. Днем -2… -7, местами -10… -15 градусов.

В Бурятии местами снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью -12… -17, а по северным районам -19… -24 градуса. Днем +2… -3, местами -4… -9 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -10… -15, при прояснении -18… -23. Днем +1… -4, местами до -8 градусов.