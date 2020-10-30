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Слабые морозы установятся в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Небольшой снег и слабые морозы придут в выходные в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае местами небольшой снег. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -5… -10, при прояснении 10… -15 градусов. Днем +1… +6, при облачности до -3 градусов.

В Бурятии небольшой умеренный снег, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью -4… -9, местами -12… -17 градусов. Днем +2… -3 градуса, по северу -4… -8.

В Иркутской области небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -6… -11, при прояснении -15… -20 градусов. Днем -1… -6, местами до -11 градусов.

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом