Слабые морозы установятся в Восточной Сибири

Небольшой снег и слабые морозы придут в выходные в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае местами небольшой снег. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -5… -10, при прояснении 10… -15 градусов. Днем +1… +6, при облачности до -3 градусов.

В Бурятии небольшой умеренный снег, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью -4… -9, местами -12… -17 градусов. Днем +2… -3 градуса, по северу -4… -8.

В Иркутской области небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -6… -11, при прояснении -15… -20 градусов. Днем -1… -6, местами до -11 градусов.