Коронавирус установил новый рекорд в России

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 283, это рекордное значение за всю пандемию. Общее количество инфицированных россиян увеличилось до 1 599 976, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чеченской Республике и Республике Дагестан (по 0,5%), Московской области, Чувашской Республике и Республике Татарстан (по 0,6%). В относительном выражении прирост увеличился до 1,2%.

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Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Москве составило 5 268, в Московской области — 524, в Архангельской области — 325, в Ростовской области — 310, в Воронежской области — 296. Всего в настоящее время в Россию болеют 371 760 человек.

Число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 14 519, всего от инфекции вылечились 1 200 560 россиян. Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 355 против 366 днем ранее. Всего от инфекции умерли 27 656 человек.