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Рэпер Баста вывернет душу в ток-шоу «101 вопрос взрослому»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Василий Вакуленко, известный как Баста, станет гостем ток-шоу «101 вопрос взрослому», где взрослый герой отвечает на вопросы детей от 10 до 18 лет, сообщает пресс-служба Первого канала.

В анонсе программы говорится, что зритель впервые увидит рэпера брутальным и одновременно трогательным, смешливым и серьезным, в душе юным, как аудитория программы, и умудренным жизненным опытом.

В выпуске Баста признается, что он сентиментален и часто готов пустить слезу, когда смотрит старые фильмы. Также он расскажет об искренней преданности своей жене, и что дочери для него — настоящее чудо.

Выпуск «101 вопрос взрослому» покажут 31 октября в 10.15 в эфире Первого канала.

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!