Рэпер Баста вывернет душу в ток-шоу «101 вопрос взрослому»

Василий Вакуленко, известный как Баста, станет гостем ток-шоу «101 вопрос взрослому», где взрослый герой отвечает на вопросы детей от 10 до 18 лет, сообщает пресс-служба Первого канала.

В анонсе программы говорится, что зритель впервые увидит рэпера брутальным и одновременно трогательным, смешливым и серьезным, в душе юным, как аудитория программы, и умудренным жизненным опытом.

В выпуске Баста признается, что он сентиментален и часто готов пустить слезу, когда смотрит старые фильмы. Также он расскажет об искренней преданности своей жене, и что дочери для него — настоящее чудо.

Выпуск «101 вопрос взрослому» покажут 31 октября в 10.15 в эфире Первого канала.