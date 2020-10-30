Закупленных Новосибирском антибиотиков хватит на неделю

Муниципальная аптечная сеть в Новосибирске получила 12 тысяч станартов антибиотиков, но этого, по данным мэрии, хватит на неделю.

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Вечером в четверг в Новосибирск с Дальнего Востока поступили 12 тысяч стандартов «Азитромицина» и «Левофлоксацина», которые применяются в том числе для лечения коронавирусной инфекции.

«12 тысяч стандартов – это немного. Этого хватит, по нашим расчётам, на неделю. Ведутся переговоры с поставщиками, чтобы лекарства непрерывно поступали в муниципальную аптечную сеть, чтобы сбоев больше допущено не было», – сказал журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.