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Набиуллина назвала долю россиян с ипотекой

Источник:
«Россия 24»
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила уровень проникновения ипотечного кредитования в России как невысокий. Сейчас его объемы в стране растут за счет программы льготной ипотеки.

«Сейчас у нас уровень проникновения ипотеки не очень большой: у нас где-то 6% людей имеют ипотеку. Потенциал есть, но он должен развиваться поступательно, без пузырей», — сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24». Она уточнила, что в ряде стран показатель превышает 50%, но российская специфика заключается в том, что жизненный цикл ипотечного кредита меньше, заемщики

По словам главы ЦБ, в последние месяцы ипотечное кредитование в России бурно растет. Но при этом проблем перегрева и образования «пузырей» на ипотечном рынке ЦБ пока не видит, хотя подобным рискам подвержены все ипотечные рынки — как российский, так и мировой. «Поэтому мы за ним внимательно следим», — подчеркнула глава Банка России.

Ипотечное кредитование в России быстро растет на фоне действия программы льготной ипотеки под ставку 6,5%. На днях она была продлена до июля 2021 года. До этого предполагалось, что она закончится 1 ноября.

В рамках программы, запущенной весной для поддержки граждан и застройщиков, можно оформить ипотеку на сумму до 12 миллионов рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 миллионов рублей — жителям остальных регионов. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!