Жители Бурятии останутся в масках до декабря

Жители Бурятии до 30 ноября обязаны будут соблюдать масочный режим. Также продлевается запрет на массовые мероприятия, а часть работающего населения рекомендовано перевести на удаленку, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Глава Бурятии подписал постановление, в котором говорится о запрете на проведение массовых мероприятий: деловых, культурных, развлекательных и спортивных.

Предприятия общественного питания смогут работать только до 22.00 часов. За одним столом не должно находиться более четырех человек. Всем работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.

Предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, общественного питания, сферы услуг, субъектов малого и среднего предпринимательства, где работает менее 10 человек также не уйдут на удаленный режим работы.

По всей территории республики сохраняется повсеместный масочный режим.