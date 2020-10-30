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Жители Бурятии останутся в масках до декабря

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Бурятии до 30 ноября обязаны будут соблюдать масочный режим. Также продлевается запрет на массовые мероприятия, а часть работающего населения рекомендовано перевести на удаленку, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Глава Бурятии подписал постановление, в котором говорится о запрете на проведение массовых мероприятий: деловых, культурных, развлекательных и спортивных.

Предприятия общественного питания смогут работать только до 22.00 часов. За одним столом не должно находиться более четырех человек. Всем работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.

Предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, общественного питания, сферы услуг, субъектов малого и среднего предпринимательства, где работает менее 10 человек также не уйдут на удаленный режим работы.

По всей территории республики сохраняется повсеместный масочный режим. 

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!