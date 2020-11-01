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Зодиак красоты: календарь стрижек на ноябрь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Одни дни благоприятны для изменения имиджа, а в другие стрижка может не только оказаться неудачной, но и быть опасной для здоровья. Поэтому астрологи советуют выбирать время визита в салон красоты по лунному календарю. Что подскажет астрологический календарь в ноябре 2020 года?

Фазы и прохождение Луны по знакам зодиака указывают, насколько удачны в этот день те или иные процедуры в сфере красоты. Например, стрижка в полнолуние, скорее всего, пройдет удачно – это благоприятное время для перемен. А вот в новолуние, наоборот, менять прическу не надо.

На растущую Луну очень хорошо менять имидж. А тем, кто годами носит одну и ту же прическу и не хочет экспериментов, лучше запланировать визит к парикмахеру, когда Луна убывает.

Что касается знаков Зодиака, наиболее удачными для посещения салона красоты считаются дни, когда Луна находится в Тельце, Льве, Деве или Козероге. А вот, например, в дни Скорпиона и Стрельца со сменой прически стоит быть аккуратнее.

В этом месяце много благоприятных дней для стрижки и окрашивания. 1, 5 ноября, а также все дни с 7 по 13 ноября, располагают к смелым стрижкам и окрашиваниям.

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Наиболее осторожными со стрижками стоит быть в новолуние, 15 ноября. В этот день лучше отказаться от визита к мастеру. А вот 16 ноября хорошо стричься, а особенно – краситься.

Очень удачным днем для создания нового образа будет 18 ноября. Луна растет, наступает удачное время для экспериментов. 

Крайне благоприятным днем станет также 21 ноября, в этот день звезды советуют уделить максимум внимания здоровью волос, хорошо пройдут уходовые процедуры.

Также благоприятными днями для визита к парикмахеру станут 27 и 28 ноября – обновление образа обещает порадовать и благотворно отразиться на общей энергетике. А вот в последующие 29 и 30 ноября не рекомендуются к посещению салона красоты .

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Топ комментариев

Бревно в глазу

"чеченец, имеющий статус беженца, отрезал голову педагогу" не дали ельцин (и его приемник) дожать хабибоподобных.

Disobedient

Спасибо тебе добрый человек. Что 46 лямов нуждающимся отправил. Ведь в Омске живут зажиточные люди с...

fiopan

чё он вообще несёт, пусть поставит себя на место президента Франции для начала.

владимир морозов 1963

не бритый наглеет , день ото дня.

partpa125

Пинка под зад, начать очистку с Франции, пусть басурмане в своих аулах проживают..