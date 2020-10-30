Кот «устроился» на работу в пожарную часть Бурятии

Пожарные Муйского отряда в Бурятии пригрели приблудившегося котенка и назвали Дымком. Животное выросло и теперь «работает» в пожарной части высококвалифицированным охотником на мышей, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО И ЧС.

«Наш Дымок хороший охотник. Как похолодало в часть пришли мыши, которых ни мышеловки, ни отрава не брали. Он их всех переловил. Но мы его не за это, конечно, любим. Все радуются, когда он рядом», — рассказал начальник пожарной части Алексей Пухлий.

В пожарной части №52 поселка Таксимо кот появился недавно — когда наступили холода. Юного кота пожарные обнаружили возле котельной. За скромный и ласковый нрав кот быстро сыскал любовь всего коллектива и обжил теплую и безопасную котельную.

В самой пожарной части он нечастый гость, поскольку огнеборцы опасаются за кота, когда он находится рядом с тяжелой техникой. Сам Дымок не любит громких звуков пожарной сирены. Но он любит бывать в компании пожарных: при проведении хозяйственных работ или при занятии на свежем воздухе Дымок всегда находится рядом и наблюдает за «своими» людьми.