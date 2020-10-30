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Кот «устроился» на работу в пожарную часть Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Кот Дымок в пожарной части © республиканское агентство ГО и ЧС

Пожарные Муйского отряда в Бурятии пригрели приблудившегося котенка и назвали Дымком. Животное выросло и теперь «работает» в пожарной части высококвалифицированным охотником на мышей, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО И ЧС.

«Наш Дымок хороший охотник. Как похолодало в часть пришли мыши, которых ни мышеловки, ни отрава не брали. Он их всех переловил. Но мы его не за это, конечно, любим. Все радуются, когда он рядом», — рассказал начальник пожарной части Алексей Пухлий.

В пожарной части №52 поселка Таксимо кот появился недавно — когда наступили холода. Юного кота пожарные обнаружили возле котельной. За скромный и ласковый нрав кот быстро сыскал любовь всего коллектива и обжил теплую и безопасную котельную.

В самой пожарной части он нечастый гость, поскольку огнеборцы опасаются за кота, когда он находится рядом с тяжелой техникой. Сам Дымок не любит громких звуков пожарной сирены. Но он любит бывать в компании пожарных: при проведении хозяйственных работ или при занятии на свежем воздухе Дымок всегда находится рядом и наблюдает за «своими» людьми.

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!