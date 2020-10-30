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Коронавирус не дал мэрии Новосибирска закупить снегоуборочную технику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска не смогла купить новую технику для уборки дорог из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

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В ночь на пятницу Новосибирск завалило снегом. Ночью на дороги вышли 250 машин, днём их осталось около 150.

«Было в планах закупить новую технику, но пандемия внесла свои коррективы в возможности бюджета. Доходную часть не добираем, к сожалению, приступить к этим работам у нас просто нет средств», – сказал Локоть журналистам в пятницу.

Он напомнил, что в 2018 году в каждый район города купили специальные новые пылесосы для уборки дорог.

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