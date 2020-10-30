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Путин заявил об отсутствии простого решения конфликта в Карабахе

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин считает, что решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха заключается в том, чтобы найти баланс интересов Азербайджана и Армении, «поскольку узел очень сложно завязан».

«В чем или где долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны - как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы армянского народа», — цитирует ТАСС Путина.

Путин напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений. «Тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами», — отметил президент России.

По его словам, это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении. Он добавил, что сейчас Азербайджан настаивает на своем праве вернуть семь районов, которые не имеют отношения к этническому конфликту, и далее разбираться с принадлежностью Нагорного Карабаха.

«У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан», считает Путин. Он подчеркнул, что позиция России является открытой. «Мы изначально исходили из того, что нужно говорить о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией», — пояснил президент России.

Конфликт, который длится несколько десятилетий, не дает возможности для эффективного развития обеих сторон, добавил российский лидер. При этом на первом этапе нужно прекратить боевые действия и гибель людей; сесть за стол переговоров и на основе предложений Минской группы ОБСЕ найти консенсус и баланс интересов, считает Путин.

Тема: Карабахский конфликт
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