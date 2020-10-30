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Усс рассказал, когда ждать спада заражения коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба правительства Красноярского края

Специалисты прогнозируют, что спад заболеваемости коронавирусом в Красноярском крае ожидается не раньше февраля-марта, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Сегодня наши аналитики – у нас, кстати, отличная аналитическая служба, которая состоит, прежде всего, из коллег из медуниверситета – говорят о том, что спада не будет, скорее всего, до первой половины следующего года, то есть это февраль и март. Возможно, в рамках этого подъема будут какие-то выходы на плато, но надеяться на то, что пандемия резко отступит в ближайшие месяцы, не приходится», — сказал Усс в интервью телеканалу «Россия».

Он отметил, что аналитическая служба составляет точные графики-прогнозы, которые идеально копируют фактическую динамику заболеваемости.

Усс добавил, что в правительстве края болеет много людей, как и везде, по его словам, в некоторых министерствах болеют целые отделы. Из-за роста заболеваемости Усс подписал несколько указов, которые касаются мер по дополнительному сдерживаю инфицирования.

«Мы настоятельно рекомендуем всем предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности, там, где это возможно, переводить своих сотрудников, работников на удаленные форматы работы. Мы настоятельно рекомендуем тем, кто находится в группе риска, это 65, оставаться дома. При этом мы нашли возможность оплачивать листы нетрудоспособности, то есть это будет оплачиваемое пребывание вне работы», — говорится в сообщении.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в свою очередь в среду выразил «осторожную надежду» на то, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится уже на следующей неделе.

Травников назвал ситуацию напряженной, но добавил, что она стабилизируется. По его словам, уже несколько дней количество инфицированных и госпитализированных в Новосибирской области не растет, поэтому можно ждать улучшения обстановки.

Тема: Распространение коронавируса
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