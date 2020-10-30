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Певец Alekseev оценил перепетую им песню «блатной» участницы «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Alekseev, чью песню «Пьяное солнце» на слепых прослушиваниях «Голоса» исполнила Александра Будникова, оценил выступление девушки.

«Честно говоря, совершенно непонятен весь этот шум, потому что, чтобы так спеть, помимо уникального таланта нужен еще и большой навык, который добывается годами работы над собой», — сказал Alekseev в своем Instagram.

Александра Будникова оказалась в центре скандала после того, как стало известно ее родство с ведущим Первого канала Романом Будниковым. Злопыхатели решили, что в проект она попала благодаря известному отцу. Девушку прозвали «очередной дочкой Алсу» и назвали бездарностью.

С другой стороны, юную исполнительницу поддержали некоторые артисты, которые считает ее невероятно талантливой. Более того, наставница «Голоса» Полина Гагарина на шоу заявила, что давно следит за творчеством Будниковой в соцсетях и восхищается ее музыкальным способностям.

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась