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Фильм с темнокожими Алисой и Питером Пеном запретили оценивать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Зрители не могу оставить комментарии и поставить оценку под фильмом «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» на кинопортале IMDb. Сайт сделал это намеренно, чтобы избежать критики в адрес темнокожих главных героев.

В новом сказочном проекте «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» юных персонажей сыграли темнокожие дети. По этой причине некоторые пользователи начали писать большое количество гневных текстов на кинопортале IMDb, сообщает «Киноафиша».

Релиз фильма на цифровых платформах и в ограниченном прокате должен состояться 13 ноября. Рейтинги были доступны раньше, потому что лента дебютировала на кинофестивале Sundance еще в январе 2020 года. В российском кинопрокате фильм окажется спустя две недели после домашнего дебюта.

По сюжету, Питер Пен и Алиса — брат и сестра. Они пытаются вернуть счастье в семью после гибели их брата. В какой-то момент их жизнь оказывается на перепутье между реальностью и волшебством.



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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась