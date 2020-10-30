Фильм с темнокожими Алисой и Питером Пеном запретили оценивать

Зрители не могу оставить комментарии и поставить оценку под фильмом «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» на кинопортале IMDb. Сайт сделал это намеренно, чтобы избежать критики в адрес темнокожих главных героев.

В новом сказочном проекте «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» юных персонажей сыграли темнокожие дети. По этой причине некоторые пользователи начали писать большое количество гневных текстов на кинопортале IMDb, сообщает «Киноафиша».

Релиз фильма на цифровых платформах и в ограниченном прокате должен состояться 13 ноября. Рейтинги были доступны раньше, потому что лента дебютировала на кинофестивале Sundance еще в январе 2020 года. В российском кинопрокате фильм окажется спустя две недели после домашнего дебюта.

По сюжету, Питер Пен и Алиса — брат и сестра. Они пытаются вернуть счастье в семью после гибели их брата. В какой-то момент их жизнь оказывается на перепутье между реальностью и волшебством.