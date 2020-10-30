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Вышел тизер фильма ужасов «Хэллоуин убивает»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Второй тизер фильма ужасов «Хэллоуин убивает» с кровавыми кадрами появился в Сети. Премьера слэшера запланирована на 15 октября 2021 года.

По сюжету фильма, на Хэллоуин безжалостный маньяк снова выходит на свою кровавую охоту. Остановить зло смогут лишь люди, связанные с ним общим прошлым.

«Хэллоуин убивает» — 12-й фильм в серии хорроров, популярных в 1980-х годах. Новая картина стала прямым продолжение предыдущего «Хэллоуина» 2018 года. Режиссером обоих последних слэшеров выступил Дэвид Гордон Грин.

Главные роли в фильме «Хэллоуин убивает» сыграли Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энтони Майкл Холл, Кайл Ричардс, Ник Касл, Энди Мэтичак.

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