Первый канал не выдержал нападок на шоу «Голос»

Представители Первого канала заявили, что устали терпеть беспочвенную критику в адрес проекта «Голос» и готовят судебные иски против ложных высказываний председателя компартии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского.

«Это беспрецедентныи шаг для Первого канала, которыи всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своеи упоминаемости в СМИ», — цитирует«Лента.ру» пресс-службу канала.

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Шоу «Голос» оказалось в центре нового скандала из-за участия в нем дочери телеведущего Первого канала Романа Будникова — Александры. Выступление девушки вызвало настоящий фурор среди наставников, что вызвало у зрителей вопросы. Многие посчитали, что к исполнительнице повернулись по договоренности, и Будникова попала в шоу по блату.

Соседов и Садальсткий назвали Александру Будникову«очередной дочерью Алсу»и заявили, что победу на конкурсе могут одержать только «блатные детки». А «Коммунисты России» потребовали у руководства Первого канала закрыть «Голос» из-за того, что проект себя дискредитировал.

Бурную критику на участие в «Голосе» дочери известного человека спровоцировал предыдущий скандале на шоу. Когда в 2019 году на детском «Голосе» победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Было проведено расследование и выявлена накрутка голосов. Первый канал в итоге присудил победу всем финалистам сезона.