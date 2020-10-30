Перевозчиков в Омской области обязали контролировать масочный режим

Перевозчики в Омской области с ноября будут обязаны контролировать соблюдение масочного режима пассажирами. Режим повышенной готовности введён в регионе до конца ноября.

«Необходимо обеспечить полный масочный режим в общественном транспорте, в котором заражается основная часть заболевших. Собственник автотранспортного предприятия несет полную ответственность за соблюдение этого режима. Их работа будет жестко контролироваться надзорными органами», – цитирует пресс-служба администрации региона губернатора Александра Буркова.

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Решение вопроса со школьниками администрация Омской области пока отложила. На этой неделе школы уходят на каникулы, дальнейшие решения будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

На этой неделе бригады скорой помощи в Омске привезли к зданию минздрава тяжёлых пациентов, которых не брали в больницы. ЧП получило общественный резонанс. С должности сняли замминистра здравоохранения Анастасию Малову. Губернатор региона экстренно вышел с больничного – он восстанавливался после перенесённого коронавируса.