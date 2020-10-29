Путин отверг возможность нового локдауна

Россия не будет вводить общенациональный локдаун на фоне роста заболеваемости COVID-19, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, власти четко понимают, как нужно действовать в сложившихся обстоятельствах.

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и потому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливаются», — сказал Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Российский президент отметил, что принятые властями меры в связи оказались эффективными и своевременными. Их введение помогло смягчить спад в экономике, однако риски еще сохраняются.

«Общий объем федеральных средств поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП. Мы знаем, что в некоторых странах эта цифра выглядит посолиднее, но принятые решения, я в этом убежден, оказались своевременными, достаточно эффективными», — подчеркнул Путин.

В четверг в России были обновлены рекорды по количеству заболевших (17 717 человек) и умерших (366 человек) от коронавируса за сутки. Власти ранее признали темпы распространения болезни «беспрецедентными».