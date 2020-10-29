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Испанская улица появилась на стене в центре Новосибирска. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирские художники нарисовали на стене здания в центре города огромное граффити с изображением испанской улицы, которое создаёт эффект присутствия.

«Закончили уличный сезон своей самой масштабной работой», – написал в Instagram художник Дмитрий Яблонский, который расписал стену совместно с тремя коллегами.

Площадь граффити – 156 квадратных метров, высота – 13 метров. Огромное изображение находится на территории строящегося ЖК «Бонапарт» на Ядринцевской улице недалеко от площади Ленина.

Ещё один из авторов картины Сергей Клочков написал, что изображение создавали в течение полутора недель по 8-10 часов в день.

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