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Microsoft заставит пользователей перейти с Internet Explorer на Edge

Источник:
«Популярная механика»
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft принудительно будет переведет «староверов» на новый браузер Edge — Internet Explorer перестанет открывается популярные сайты.

С лета 2020 года компания Microsoft тестировала очередное обновление своей операционной системы Windows, которое станет обязательным для владельцев обычных копий системы (у корпоративных пользователей подобных ограничений не будет) с ноября и ограничит перечень доступных пользователям сайтов через браузер Internet Explorer.

Вышедшее ранее обновление уже включает в себя новый браузер Edge, а следующий вариант обновления будет принудительно заставлять пользователей пользоваться Edge, а не Internet Explorer, пишет «Популярная механика» со ссылкой на портал ZDNet.

Для этого специалисты Microsoft добавили в системные файлы операционной системы DLL-файл с именем ie_to_edge_bho.dll, который относится к категории Browser Helper Object (BHO), то есть плагинов для Internet Explorer.

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Файл активируется каждый раз при запуске браузера и отслеживает, какой сайт пытается посетить пользователь. Если искомый ресурс находится в перечне запрещенных на системном уровне — неважно, попадает ли туда пользователь через поисковую выдачу или вводом адреса в браузере — доступ к странице будет ограничен. Вместо этого система предложит открыть нужный сайт через Edge.


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