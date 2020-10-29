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Почти тысячу коек переоборудуют в Омской области после ЧП со «скорой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Администрация Омской области увеличит количество коек для больных коронавирусом с 2,4 до 3,3 тысячи. На этой неделе бригады «скорой» в регионе устроили забастовку.

Во вторник поздним вечером бригады скорой помощи в Омске привезли больных коронавирусом в тяжёлом состоянии к зданию Минздрава региона, так как в больницах их не приняли. Позже местные СМИ сообщили о смерти одного из пациентов, но Минздрав не подтвердил информацию. Должности лишилась замминистра здравоохранения Анастасия Малова.

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Как сообщила в четверг пресс-служба администрации региона, сейчас в области 2,4 тысячи коек для больных коронавирусом. К концу следующей недели будут развёрнуты ещё места и коечный фонд составит 3 тысячи 290 мест.

В четверг открыли 200 дополнительных мест в горбольнице №7, 310 коек будет развёрнуто в хирургическом стационаре областной больницы. Также завершены работы по установке оборудования для обеспечения пациентов кислородом в роддоме №5 – это 200 мест. Кроме того, будут дополнительно развёрнуты койки в центральных районных больницах.

«Такая работа будет продолжаться и позволит не допустить срывов, которые произошли вчера. По поручению Губернатора мы проводим проверку, для того, чтобы, самое главное, выяснить причину и больше не допускать таких ситуаций», – цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Омской области Владимира Куприянова.

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