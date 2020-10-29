Врач описал два варианта течения COVID-19

Большинство заболевших новой коронавирусной инфекцией выздоравливают «без всякого вмешательства» благодаря естественному ответу иммунной системы, но у 20% прогрессирует поражение легких, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.

«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает», — рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» в четверг.

#Здоровье Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?

По его словам, эта категория больных, какой бы им препарат ни назначили, все равно выздоровеет. С этим связано большое количество лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции.

«Совсем другая ситуация развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма... Это приводит к прогрессирующему поражению легких», — добавил Аверьянов.

По данным на 29 октября, в России зарегистрировано более 1,58 миллиона случаев COVID-19, более 1,18 миллиона человек уже выздоровели, более 27 тысяч скончались.