Робот Кеша из Томска победил на танцевальных соревнованиях

Созданный томской школьницей Вероникой Тараевой робот Кеша победил на всероссийских соревнованиях «Андроидные роботы» в рамках «Робофест», сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«В первый день все команды показывали произвольные танцы роботов, подготовленные под заранее подобранную музыку, а на следующий — танец робота под музыку, которую предоставили судьи соревнования», – говорится в сообщении.

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Робот Кеша получил от жюри самый высокий балл за выполненные задания. Его создательница представляла томский детский технопарк «Кванториум».

«Робофест» – всероссийский фестиваль технического творчества. В нём участвуют дети и молодёжь от шести до 30 лет, которые представляют разработки в сфере робототехники. В этом году фестиваль прошёл онлайн, в нём участвовали команды из 16 городов страны.